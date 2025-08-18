संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है, जहां एक डेकेयर कार्यकर्ता को एक बच्चे की बुरी तरह पीटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान 54 वर्षीय यवेट थर्स्टन (Yvette Thurston) के रूप में हुई है, जिस पर लिटिल ब्लेसिंग्स चाइल्ड केयर में एक छोटे बच्चे के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप है. घटना के बाद थर्स्टन पर प्रथम श्रेणी के बाल शोषण के तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं. यह चौंकाने वाली घटना उस समय सामने आई जब पीड़ित बच्चे के पिता, कोरी वीक्स, ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की तस्वीरें साझा कीं और बताया कि यह हमला उस दिन हुआ जब उनका बच्चा पहली बार डेकेयर गया था. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपी थर्स्टन को हिरासत में लिया गया है. यह भी पढ़ें: Video: डे केयर में मासूम के साथ बर्बरता! नोएडा की नौकरानी ने 15 महीने की बच्ची को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार

जॉर्जिया के चाइल्ड केयर में महिला ने की बच्चे की बर्बरता से पिटाई

