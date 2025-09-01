पेंसिल्वेनिया के हर्षेपार्क से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है. जहां एक एक व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर एक ऑटिस्टिक बच्चे को बचा लिया. व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए करीब 100 फीट उंचाई पर स्थित मोनोरेल ट्रैक पर चढ़ गया. घटना शाम करीब 5 बजे शुरू हुई जब बच्चे के माता-पिता ने उसके लापता होने की जानकारी दी. कुछ समय बाद वह बच्चे को मोनोरेल ट्रैक पर चलते हुए देखा गया, जहां वह लगभग 20 मिनट तक था. घटनास्थल पर बनाए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग उसे इशारों से बच्चे को सावधानी बरतने के लिए संकेत दे रहे थे. तभी एक व्यक्ति पास की एक इमारत की छत पर चढ़ गया और बच्चे को बचाने के लिए एलिवेटेड ट्रैक पर कूद गया. यह भी पढ़ें: VIDEO: पाकिस्तान में जल प्रलय! बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत, 20 लाख लोग आपदा से प्रभावित

इस साहसिक प्रयास के बाद बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और शाम लगभग 5:30 बजे उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया. पार्क अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है. यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली थी, बल्कि उस व्यक्ति की बहादुरी ने भी सभी का दिल जीत लिया.

