VIDEO: पाकिस्तान में जल प्रलय! बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत, 20 लाख लोग आपदा से प्रभावित

Pakistan Flood 2025: पाकिस्तान के पंजाब (Punjab Flood Alert) प्रांत में कुदरत का कहर टूट पड़ा है. उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी पहाड़ियों में भारी बारिश और अचानक बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. स्थानीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, इस आपदा ने 2,200 से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है और अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है. लगभग 7 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब (Maryam Aurangzeb) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ है. पहली बार तीन प्रमुख नदियों- Sutlej, Chenab और Ravi में इतना पानी आया है. इस आपदा ने लगभग 20 लाख लोगों को प्रभावित किया है.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में भी आई बाढ़

लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में आफत

पाकिस्तान में कुदरत का कहर

पाकिस्तान में फिर मंडरा सकता है खाद्य संकट

पंजाब पाकिस्तान का प्रमुख कृषि क्षेत्र और देश का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है. पिछले साल आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ (PM Shahbaz Sharif) ने खाद्य संकट की चेतावनी जारी की थी. इस साल जुलाई से अगस्त तक पंजाब में सामान्य से 26.5% अधिक मानसूनी वर्षा दर्ज की गई है.

बाढ़ के कारण स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है

पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 26 जून से अब तक देश भर में बारिश (Pakistan Rain News) और उससे जुड़ी घटनाओं में 849 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,130 लोग घायल हुए हैं. बाढ़ के कारण स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है.

कृषि और रोजगार पर पड़ रहा व्यापक असर

इस आपदा ने न केवल लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि कृषि और रोजगार पर भी व्यापक प्रभाव डाला है. राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के कारण इस बार मानसून और भी विनाशकारी साबित हुआ है. इसके लिए प्रभावी तैयारी आवश्यक है.