फ्लोरिडा (ब्रेवार्ड काउंटी), 31 अक्टूबर: फ्लोरिडा के साउथ पैट्रिक शोर्स इलाके से एक दिल दहला देनेवाला वीडियो सामने आया है, वीडियो में 11 फुट लंबा अमेरिकी मगरमच्छ अपने जबड़ों में एक बड़े से कुत्ते को दबाए नहर में तैरते हुए दिखिया दे रहा है. यह मंजर देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए. यह घटना सी पार्क बुलेवार्ड और साउथ पैट्रिक ड्राइव के पास हुई, जिसके बाद फ्लोरिडा मछली एवं वन्यजीव संरक्षण आयोग (FWC) के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की. स्थानीय लोगों के अनुसार विशाल मगरमच्छ को पहले भी कई बार इसी जगह पर देखा है. उनके मुताबिक, मगरमच्छ को तीन-चार बार हटाए जाने के बावजूद वह हमेशा सैटेलाइट बीच के पास उसी जलमार्ग में लौट आता है. जिससे वहां के निवासी डरे रहते हैं. यह दिल दहला देनेवाला मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. यह भी पढ़ें: Rare White Iberian lynx: दक्षिणी स्पेन में दुर्लभ सफ़ेद इबेरियन लिंक्स की तस्वीर खींची गई, वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह

फ्लोरिडा में दिखा 11 फुट का मगरमच्छ, कुत्ते को मुंह में दबाए घूमता रहा

