दक्षिणी स्पेन में पहली बार एक दुर्लभ सफ़ेद इबेरियन लिंक्स कैमरे में कैद हुआ है. स्थानीय वन्यजीव फ़ोटोग्राफ़र द्वारा खींची गई यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आम तौर पर इबेरियन लिंक्स का फर पीले-भूरे रंग का होता है, लेकिन इस लिंक्स का पूरा शरीर सफ़ेद है, जो इसे बेहद अनोखा बनाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका रंग जिनेटिक म्यूटेशन या लीयूसीज़्म का परिणाम हो सकता है. विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी यह प्रजाति अब धीरे-धीरे संख्या में बढ़ रही है. सफ़ेद लिंक्स का यह पहला प्रमाण न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए रोमांचक खोज है, बल्कि प्रकृति संरक्षण के महत्व की भी याद दिलाता है. यह भी पढ़ें: अद्भुत! जंगल में दिखा बेहद दुर्लभ सफेद हिरण, Viral Video देख नहीं होगा आपको भी अपनी आंखों पर यकीन

दक्षिणी स्पेन में दिखा दुर्लभ सफ़ेद इबेरियन लिंक्स

