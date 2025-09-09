इंटरनेट पर अमेरिका के केंटकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नशे में धुत रकून को एक नर्स सीपीआर देती नज़र आ रही है. बताया जा रहा है कि जानवर ने केंटकी मिस्ट मूनशाइन द्वारा फेंके गए सड़े आड़ू फल खा लिए थे, जिससे उसे नशा हो गया था. नर्स ने कूड़ेदान से दो छोटे बेबी रकून को बचाया. लेकिन उनमें से एक की सांसे थम चुकी थी. सबको लगा कि शायद मर मर चुका है. इसलिए नर्स ने उसे कचरे के डिब्बे से बाहर निकाला और सीपीआर देना शुरू किया. जिसके बाद रकून हिलने लगा और उसमें जान आयी. बाद में उसे लिक्विड दिया गया. उसके ठीक होने के बाद वन विभाग ने रकून को जंगल में छोड़ दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: अमेरिका में स्टोर से सामान चुराते पकड़ी गई भारतीय महिला, पूछताछ के दौरान रोने का वीडियो वायरल

कूड़ेदान में मिले नशे में धुत रकून को नर्स ने दिया सीपीआर

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)