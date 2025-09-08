अमेरिका के एक टारगेट स्टोर में भारतीय मूल की गुजराती महिला का चोरी करते हुए पकड़े जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें महिला को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए और रोते हुए देखा जा सकता है. ख़बरों के अनुसार यह घटना जनवरी की है. लेकिन फिर से यूट्यूब पर वायरल हो रही है. बॉडीकैम वीडियो में महिला को रोते हुए, हांफती और पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान बार-बार माफ़ी मनगटे हुए भी देखा जा सकता है. वीडियो में महिला पुलिस से कहती है माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी." पूछताछ के दौरान जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे इंग्लिश आती है तो वह कहती है थोड़ी थोड़ी. वो बताती है कि उसे गुजराती बोलनी आती है. पुलिस आधिकारी महिला से पूछता है क्या उसे ट्रांसलेटर की जरुरत है तो वह मना कर देती है और कहती है वह अंग्रेज़ी समझ सकती है और उसमें जवाब दे सकती है. यह भी पढ़ें: VIDEO: भारतीय महिला ने अमेरिका के शॉपिंग स्टोर से की ₹1 लाख की चोरी, पकड़े जाने पर बोली, 'मैं सामान के पैसे दे दूंगी'

अमेरिका में स्टोर से सामान चुराते पकड़ी गई भारतीय महिला

An Indian girl (Gujarati) was caught shoplifting in the US. She's arrested. This was viral on TikTok. pic.twitter.com/huJK9gAeZQ — Lord Immy Kant (@KantInEastt) September 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)