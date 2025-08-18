Snake Birthday Celebration: पागलपन की हद है! युवक ने जहरीले सांप का मनाया बर्थडे, केक काटा और कैंडल जलाई, धुले की घटना से लोग हैरान; VIDEO

धुले, महाराष्ट्र: लोग फेमस होने के लिए और रील बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे है, जो अपराध की श्रेणी में भी आता है. कभी कभी लोग रील के चक्करमे अपनी जान भी खतरे में डाल देते है. ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र के धुले जिले से सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग भी गुस्सा हो गए है. धुले जिले के शिरपुर तहसील में एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीधे सांप का ही जन्मदिन बना डाला. बकायदा एक कोबरा सांप के सामने केक रखा गया और इसके बाद उसपर कैंडल जलाई गई और इसके बाद उसको बुझाया गया. इस घटना के बाद युवक तो फेमस हो गया, लेकिन इसके लिए उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. इस काम के लिए उसको अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन उसपर मामला दर्ज हो गया है. ये युवक शिरपुर के बोराड़ी गांव का रहनेवाला है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @zee24taasnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Death by Snake Bite: जहरीले सांप के साथ स्टंट करना पड़ा महंगा! काटने से हुई युवक की मौत, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का वीडियो आया सामने;VIDEO
युवक ने सांप का मनाया जन्मदिन
दोस्तों के साथ मनाया जन्मदिन
इस युवक का नाम राज वाघ बताया जा रहा है और नागपंचमी के मौके पर इसने ये कारनामा किया. इस घटना का वीडियो बनाकर उसने इंस्टाग्राम पर भी डाला. इस वीडियो के वायरल होते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई. इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और इसके घर से सांप के पकड़ने में इस्तेमाल होनेवाली दो प्लास्टिक के डिब्बे और एक मोबाइल भी जब्त किया है.
फेमस होने के चक्कर में हुआ गिरफ्तार
इस युवक के साथ जो हुआ, उसने सोचा भी नहीं होगा की उसपर इस तरह की कार्रवाई होगी. इस वीडियो में युवक की लापरवाही देखी जा सकती है. सांप ने कई बार उसको डंसने की कोशिश भी की. उसको वैन विभाग ने कोर्ट में पेश करने के बाद उसे दो दिन तक जेल की सजा सुनाई गई है. सांपों के साथ वीडियो बनाना और उन्हें बिना सावधानी के पकड़ना जानलेवा साबित हो सकता है.सांप के काटने से कई लोगों की मौत आएं दिन होती है.