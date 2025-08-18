किंग कोबरा दुनिया के साबसे खतरनाक सांपों की प्रजाति में से एक है, इसे पकड़ना तो दूर की बात इसे देखकर की लोग सदमें में चले जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो in सांपों को रेस्क्यू करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन्स्टाग्राम पर वायरला हो रहा है. जिसमें एक संकरी गली में एक व्यक्ति का सामना एक विशालकाय किंग कोबरा से होता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सांप लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था, और जगह की तंगी के कारण उस व्यक्ति के पास बचाव का एकमात्र साधन एक पाइप था, जिसकी मदद से वह हर बार कोबरा के वार को चतुराई से रोकता रहा.
हालांकि स्थिति बेहद खतरनाक थी, फिर भी उस व्यक्ति ने पीछे हटने के बजाय धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया. वह न केवल शांत रहा, बल्कि धीरे-धीरे सांप को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हुए थकाने की रणनीति अपनाई. करीब आधे घंटे तक चले संघर्ष के बाद, वह अंततः कोबरा को पाइप से जुड़े एक विशेष थैले में सुरक्षित तरीके से डालने में सफल रहा. यह भी पढ़ें: Jhansi: विशालकाय अजगर ने बकरी को निगला, ग्रामीणों ने पीट पीटकर ली जान, झांसी जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO
खतरनाक किंग कोबरा को शख्स ने किया रेस्क्यू
