Jhansi: विशालकाय अजगर ने बकरी को निगला, ग्रामीणों ने पीट पीटकर ली जान, झांसी जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@bstvlive)

झांसी, उत्तर प्रदेश: झांसी जिले के पुनावली गांव में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक 20 फीट अजगर ने एक बकरी को निगल लिया. किसान जसवंत राजपूत अपने खेत पर बकरियां चरा रहा था. तभी खेत के पास मौजूद घनी झाड़ियों से करीब 20 फीट लंबा अजगर निकल आया और अचानक एक बकरी को दबोच लिया.जसवंत ने जैसे ही बकरी की चीख सुनी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा. वहां का नजारा देखकर वह घबरा गया क्योंकि अजगर बकरी को जकड़कर निगलने की कोशिश कर रहा था.किसान ने शोर मचाया तो आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी लाठी-डंडे लेकर मदद के लिए पहुंचे. इसके बाद अजगर को लाठियों से पीटा गया. जब तक बकरी को छुड़ाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Python Swallows Goat: यूपी के बलरामपुर में 20 फुट के अजगर ने बकरी को निगलने के बाद उगल दिया, दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

नहीं बची बकरी की जान

प्रयासों के बावजूद नहीं बची जान

ग्रामीणों ने मिलकर अजगर पर प्रहार किए ताकि बकरी को छुड़ाया जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बकरी की मौत हो गई.लगातार प्रहार झेलने से अजगर की भी मौके पर ही मौत हो गई.

गांव में डर का माहौल

इस घटना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है. खेतों और नहर के किनारे इतने बड़े अजगर का मिलना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है. गांव वालों ने बच्चों को खेतों और सुनसान इलाकों में जाने से मना कर दिया है.