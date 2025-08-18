Vaibhav Suryavanshi In Asia Cup 2025 Squad: क्या 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को एशिया कप में मिलनी चाहिए टीम इंडिया में जगह या नहीं? जानिए दिग्गज खिलाड़ी क्यों है इस बच्चे कायल

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Vaibhav Suryavanshi In Asia Cup 2025 Squad: भारतीय क्रिकेट में हाल के दिनों में सबसे चर्चित नाम है वैभव सूर्यवंशी केवल 14 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज़ ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. उनकी तेज़-तर्रार बल्लेबाज़ी ने न केवल फैंस को मंत्रमुग्ध किया है, बल्कि सीनियर क्रिकेटर्स और चयनकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं एशिया कप 2025 के लिए उन्हें टीम इंडिया में मौका देना चाहिए या नहीं? वैभव सूर्यवंशी का सफ़र रिकॉर्ड्स से भरा हुआ है. IPL 2025 में 14 साल की उम्र में डेब्यू करते हुए उन्होंने केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर भारतीय खिलाड़ी का सबसे तेज़ IPL शतक का रिकॉर्ड बनाया. सात मैचों में 252 रन बनाकर 200 से अधिक का स्ट्राइक रेट बनाए रखना उनकी विस्फोटक प्रतिभा का सबूत है. एशिया कप से कटेगा मोहम्मद सिराज का पता? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेगी तेज़ गेंदबाज़ी की कमान- रिपोर्ट्स

अंतरराष्ट्रीय यूथ क्रिकेट में भी सूर्यवंशी ने कमाल किया है. इंग्लैंड की U19 टीम के खिलाफ़ केवल 52 गेंदों में यूथ वनडे में सबसे तेज़ शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है. उनकी निडर और आक्रामक बल्लेबाज़ी ने अनुभवी गेंदबाज़ों को भी परेशान किया है.

वैभव सूर्यवंशी को मिला दिग्गजों का समर्थन

पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सूर्यवंशी के एशिया कप स्क्वाड में शामिल होने का खुला समर्थन किया है. उन्होंने चयनकर्ताओं से कहा है कि खिलाड़ियों के "परिपक्व" होने का इंतज़ार न करके उनकी मौजूदा तकनीक, टेम्परामेंट और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाई गई परिपक्वता को देखा जाना चाहिए. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर से भी युवा प्रतिभा को सीनियर टीम में लाने के लिए साहसी निर्णय लेने की अपील की जा रही है, क्योंकि मंगलवार को एशिया कप की टीम की घोषणा होनी है.

वैभव सूर्यवंशी के लिए चुनौतियां और जोखिम

हालांकि, सूर्यवंशी के सीनियर अंतरराष्ट्रीय अनुभव की कमी एक बड़ा सवाल है. एशिया कप जैसे उच्च दबाव वाले टूर्नामेंट में अनुभव अक्सर निर्णायक होता है. संजू सैमसन और शुभमन गिल जैसे स्थापित खिलाड़ी अपने सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आते हैं. सीनियर क्रिकेट में अचानक एक्सपोज़र एक नुकसानदायक कारक हो सकता है, क्योंकि असफलताएं अनावश्यक स्पॉटलाइट और अनुचित आलोचना को आकर्षित करेंगी. 14 साल की उम्र में इतना दबाव झेलना आसान काम नहीं.

वैभव सूर्यवंशी भविष्य की संभावनाएं

हर मायने में, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. इतनी कम उम्र में उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धियां, अनुभवी पेशेवरों के समर्थन के साथ, उन्हें आने वाले वर्षों में भारतीय चयन के लिए एक उम्मीदवार बनाती हैं. लेकिन एशिया कप 2025 शायद थोड़ी जल्दबाज़ी का फैसला लग रहा है. भारतीय क्रिकेट ने हाल के समय में कई विश्वस्तरीय प्रतिभाएं पैदा की हैं, जो निडर रही हैं और कम उम्र में भी अपना कौशल दिखाया है. सूर्यवंशी संभवतः इन सभी में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सीनियर टीम का चयन फिलहाल उनकी पहुंच से थोड़ा दूर है.