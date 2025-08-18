Mohammed Siraj To Miss Asia Cup 2025: एशिया कप से कटेगा मोहम्मद सिराज का पता? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेगी तेज़ गेंदबाज़ी की कमान- रिपोर्ट्स

Mohammed Siraj (Photo Credits: Instagram)

Mohammed Siraj To Miss Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया की तेज़ गेंदबाज़ी इकाई में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहम्मद सिराज को इस बार टीम में जगह नहीं मिलती दिख रही है, जबकि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को तेज़ गेंदबाज़ी विभाग की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सिराज ने हाल ही में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान द ओवल में पांच विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था और टेस्ट फॉर्मेट में अपनी अहमियत साबित की थी. इसके बावजूद चयनकर्ता उनके टी20 प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं नज़र आ रहे हैं. एशिया कप में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानिए कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

2025 आईपीएल में सिराज ने 16 विकेट झटके, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वियों के आंकड़े उनसे बेहतर रहे. बुमराह और अर्शदीप ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने न केवल पर्पल कैप अपने नाम की बल्कि पूरे टूर्नामेंट में लगातार असरदार गेंदबाज़ी की. हर्षित राणा ने भी बेहतरीन आईपीएल खेलकर और इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में प्रभावशाली प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है.

रिपोर्ट्स में यह भी संकेत है कि टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर किया जा सकता है, जब तक कि मुख्य कोच गौतम गंभीर उनके लिए चयन बैठक (19 अगस्त, मुंबई) में ज़ोर न डालें. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में अंतिम ओवर में धैर्य बनाए रखकर भारत को खिताबी जीत दिलाई थी, चौथे तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर टीम में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं. अनुभवी मोहम्मद शमी, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए आखिरी टी20I खेला था, इस बार चयन की दौड़ से बाहर माने जा रहे हैं.

स्पिन विभाग में स्थिति काफी स्पष्ट नज़र आ रही है. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और उपकप्तान अक्षर पटेल की जगह लगभग पक्की मानी जा रही है. वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि उनका चयन निश्चित नहीं है. यदि सिराज को वास्तव में बाहर रखा जाता है, तो यह चयनकर्ताओं की उस रणनीति को दर्शाएगा जिसमें वे रेड-बॉल स्पेशलिस्ट्स की तुलना में टी20 विशेषज्ञ खिलाड़ियों को तरजीह दे रहे हैं. यह भी साफ है कि आगामी एशिया कप और उसके बाद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सीज़न के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की होड़ बेहद कड़ी हो चुकी है.