India's Likely XI For Asia Cup 2025: एशिया कप में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानीय कैसी हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया (Photo Credits: BCCI/Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ग्रुप A में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ है, जहां भारतीय टीम अपनी अभियान की शुरुआत 9 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. कप्तान और मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने एशिया कप के लिए सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनने की जिम्मेदारी है. पिछले सीरीज में युवाओं के अच्छे प्रदर्शन और फिट चल रहे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बदलाव तय नजर आता है. आइए देखें भारत की संभावित मजबूत प्लेइंग इलेवन, साथ ही चयन की बड़ी बातें भी समझते हैं. भारत-पाकिस्तान मुकाबले ने बढ़ाई रोमांचकता, Sony Sports ने तय किए लाखों में एड रेट्स, मैच बॉयकॉट की मांगों के बीच बढ़ी चर्चा

टॉप ऑर्डर: भारत की ओपनिंग जोड़ी में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतर सकते हैं, दोनों ने हालिया सीरीज में बेहतरीन शुरुआत दी है. तीसरे नंबर पर शुभमन गिल का आना तय है, जो टीम के लगातार मजबूत बैटिंग स्तंभ रहे हैं. चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित कर चुके हैं, उनका स्थान पक्का नजर आता है.

मिडिल ऑर्डर: पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है, जो अपनी हालिया पारियों में दमदार रहे. छठे और सातवें नंबर पर रिंकू सिंह तथा हार्दिक पंड्या नजर आ सकते हैं. दोनों ही फिनिशिंग की जिम्मेदारी निभा सकते हैं. आठवें स्थान पर अक्षर पटेल बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देंगे.

ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर टीम को गहराई देते हैं. दोनों चार-चार ओवर फेंकने की क्षमता रखते हैं और बल्लेबाजी में भी लचीलापन लाते हैं.

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह ने अपनी उपलब्धता साफ की है, वे तेज आक्रमण के अगुआ होंगे. उनके साथ स्पिन में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव या तेज में अर्शदीप सिंह प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. अभिषेक शर्मा भी पार्ट टाइम स्पिन विकल्प हैं, जिससे टीम को पांच बॉलर (दो ऑलराउंडर सहित) मिलेंगे.

एशिया कप 2025 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव/अर्शदीप सिंह