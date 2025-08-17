IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले ने बढ़ाई रोमांचकता, Sony Sports ने तय किए लाखों में एड रेट्स, मैच बॉयकॉट की मांगों के बीच बढ़ी चर्चा

Asia Cup 2025(Photo credits: X/@ACCMedia1)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार भी भारत-पाकिस्तान(IND vs PAK) मुकाबले को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव का असर क्रिकेट मैदान पर हमेशा नज़र आता है और हाल ही के पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह माहौल और गर्म हो गया है. कुछ मंचों पर भारत-पाक मैच बॉयकॉट करने की आवाज़ उठ रही है, हालांकि फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबलों में देश की भावनाएं और रोमांच चरम पर रहता है. ऑफ-फील्ड विवादों के बीच इन मैचों को लेकर ब्रॉडकास्टर अक्सर भारी मुनाफा कमाते हैं. इसी क्रम में Sony Pictures Networks India (SPNI) ने एशिया कप मैचों के लिए एडवर्टाइजमेंट रेट 14 से 16 लाख रुपये प्रति 10 सेकंड तय कर दिए हैं. इसमें भारत-पाकिस्तान मैच सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोने की खान बने भारत-पाक मैच

SPNI ने एशिया कप 2031 तक के मीडिया राइट्स 170 मिलियन डॉलर में प्राप्त किए हैं, जिसके तहत यह टूर्नामेंट Sony Sports Network व SonyLIV एप पर प्रसारित होगा. Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, "को-फेस्टिव सीजन और दीवाली के पहले एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी तेज़ होगी, ऐसे में एशिया कप और खासकर भारत-पाकिस्तान मैच में एडवर्टाइजिंग की डिमांड जबरदस्त रहेगी." मीडिया विशेषज्ञ नवीन खेमका ने बताया कि इस साल त्योहारों को देखते हुए सितंबर में ब्रांड्स बड़े स्तर पर विज्ञापन करेंगे.

ग्रुप स्टेज में होगी दो कट्टर पड़ोसियों की भिड़ंत

एशिया कप 2025 में आठ टीमें होंगी, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और दोनों की पहली भिड़ंत 14 सितंबर को होगी. अगर दोनों टीमें सुपर-4 और फाइनल में भी पहुंच जाती हैं तो तीन बार मुकाबला देखने को मिल सकता है. टूर्नामेंट की शुरुआत अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच से होगी.

भारत-पाकिस्तान मैच बना देश की चर्चा का विषय

सियासी और सामाजिक हलकों में भारत-पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की मांगें उठ रही हैं, लेकिन प्रशंसकों की रोमांचक उम्मीदों और ब्रॉडकास्टर की कारोबारी रणनीति के चलते इन मुकाबलों का आयोजन लगभग तय ही माना जा रहा है. देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इन मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स ने अपना दांव पहले ही खेल दिया है. अगले महीने होने वाले एशिया कप में क्रिकेट का रोमांच चरम पर रहेगा, और भारत-पाकिस्तान भिड़ंत से हर मैदान, हर स्क्रीन और हर दिल में स्पंदन बढ़ने वाला है.