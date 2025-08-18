Buchi Babu Invitational Trophy 2025: सरफराज़ खान(Sarfaraz Khan) हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर हुई भारत बनाम इंग्लैंड(IND vs ENG) टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया(Team India) का हिस्सा नहीं थे. मज़बूत डेब्यू के बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलने का मौका नहीं मिला और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए टीम से बाहर कर दिया गया. टीम में वापसी को ध्यान में रखते हुए सरफराज़ ने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत शुरू की. मौजूदा बुच्ची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ शानदार शतक जड़ा और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 138 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी यह पारी न केवल मुंबई को मज़बूत स्थिति में ले गई बल्कि टीम इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी के लिए उनके दावे को भी और मजबूत कर दिया, खासकर ऐसे समय में जब भारत का अगला टेस्ट मुकाबला घरेलू सरज़मीं पर होना है.

सरफराज़ खान ने जड़ा शानदार शतक

