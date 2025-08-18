Ways to Prevent Pregnancy: गर्भावस्था से बचने के लिए सेक्स टिप्स

सेक्स (Photo: Pixabay)

Ways to Prevent Pregnancy: गर्भनिरोधक का चुनाव करते समय यह समझना ज़रूरी है कि हर विकल्प कैसे काम करता है, उसकी प्रभावशीलता कितनी है, और क्या वह यौन संचारित संक्रमणों (STIs) से भी सुरक्षा देता है या नहीं. हर बार बिना किसी गर्भनिरोधक के यौन संबंध बनाने पर गर्भधारण का जोखिम रहता है. चाहे वह पहली बार हो या बाद में. कुछ गर्भनिरोधक साधन बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से उपलब्ध होते हैं, जबकि कई अन्य के लिए मेडिकल परामर्श और पर्चे की आवश्यकता होती है. हर विकल्प के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं. गर्भधारण से बचाव के लिए उपलब्ध विभिन्न गर्भनिरोधक तरीकों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए नीचे पढ़ें.

बाधा विधियाँ (Barrier Methods)

गर्भनिरोधक की बाधा विधियाँ वे तरीके हैं जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुँचने से रोकती हैं। इनमें से कुछ यौन संचारित संक्रमणों (STIs) से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं. नीचे इन प्रमुख विधियों की जानकारी दी गई है:

1. पुरुष कंडोम

पुरुष कंडोम गर्भनिरोधक का ऐसा तरीका है जो गर्भधारण को रोकने के साथ-साथ STIs से भी सुरक्षा प्रदान करता है. प्रभावशीलता: सही तरीके से इस्तेमाल करने पर लगभग 98% तक प्रभावी.यह एकमात्र ऐसी विधि है जिसे आसानी से बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा जा सकता है.

2. महिला कंडोम

महिला कंडोम भी STIs और गर्भधारण से बचाव करता है और बिना पर्चे के उपलब्ध है. इसे पुरुष कंडोम की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ कभी उपयोग नहीं करना चाहिए. WHO के अनुसार, सही उपयोग पर यह लगभग 95% तक प्रभावी है.

3. डायाफ्राम

डायाफ्राम एक लचीली रबर की डिवाइस होती है जिसे योनि में डालकर गर्भाशय ग्रीवा को ढका जाता है. हर बार उपयोग से पहले शुक्राणुनाशक लगाना ज़रूरी है. इसकी प्रभावशीलता: 92% से 96% तक है. इसे सेक्स से कुछ घंटे पहले लगाया जा सकता है, सेक्स के बाद कम से कम 6 घंटे और अधिकतम 24 घंटे तक इसे अंदर रखना चाहिए. यह STIs से सुरक्षा नहीं देता.

4. सर्वाइकल कैप

यह एक छोटा, नरम सिलिकॉन कप होता है जिसे ग्रीवा (सर्विक्स) को ढकने के लिए योनि में गहराई तक डाला जाता है. इसे आमतौर पर अमेरिका में "फेमकैप" के नाम से जाना जाता है. इसकी प्रभावशीलता में भिन्नता हो सकती है और यह भी STIs से सुरक्षा नहीं देता.

5. गर्भनिरोधक स्पंज

स्पंज पॉलीयूरेथेन फोम से बना होता है और पहले से ही शुक्राणुनाशक से युक्त होता है. इसे योनि में गहराई तक डालकर गर्भाशय ग्रीवा को ढक दिया जाता है. यह बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अन्य विधियों की तुलना में कम मानी जाती है. यह भी STIs से सुरक्षा नहीं देता.

6. शुक्राणुनाशक (Spermicide)

यह एक रसायन होता है जो शुक्राणु को निष्क्रिय करता है. यह आमतौर पर कंडोम, डायाफ्राम या कैप के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है. इसे अकेले या स्पंज के साथ नहीं उपयोग करना चाहिए. बिना पर्चे के उपलब्ध होता है, लेकिन STIs से सुरक्षा नहीं करता.

इन सभी बाधा विधियों के अलग-अलग फायदे और सीमाएँ हैं. सही विकल्प चुनते समय आपके स्वास्थ्य, प्राथमिकताओं और जीवनशैली को ध्यान में रखना ज़रूरी है. अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कौन-सी विधि आपके लिए उपयुक्त है, तो डॉक्टर या हेल्थकेयर प्रोवाइडर से सलाह लें.