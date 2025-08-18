Viral Video: अमेरिकी स्टोर के बाहर भारतीय युवक पर हमला, बल्ले से जवाब देने पर हमलावर मौके से फरार

अमेरिका में स्टोर के बाहर भारतीय युवक पर नस्लीय हमला (Photo: X|@MarioBabyFrmDaG)

विदेशों में भारतीयों पर हो रहे नस्लभेदी हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. ऐसी ही एक और घटना का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक विदेशी युवक एक अमेरिकी स्टोर में काम कर रहे भारतीय युवक को बार-बार थप्पड़ मारते और उस पर हमला करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. शुरू में भारतीय युवक खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जब हमला बढ़ जाता है, तो वह स्टोर के अंदर चला जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि हमलावर खुद को विजेता समझते हुए दरवाज़े पर लात मारता है और आक्रामकता दिखाता है. तभी अचानक भारतीय युवक एक बल्ला लेकर बाहर निकलता है और जवाबी कार्रवाई के लिए उस युवक का पीछा करता है. युवक को पलटवार की आशंका नहीं थी, इसलिए वह डरकर वहां से भाग खड़ा होता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'थप्पड़, लात और डंडों से पीटा', कश्मीर ड्यूटी पर जा रहे फौजी को मेरठ में टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बेरहमी से मारा

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं, और लोग इस कथित नस्लभेदी हमले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. हालांकि, हम अब तक अब तक वीडियो की सटीक लोकेशन की पुष्टि नहीं कर सके हैं.

अमेरिकी स्टोर के बाहर भारतीय युवक पर हमला

Og out there tweakin wit the Indian lmaooo pic.twitter.com/EuGFv206ya — batman 🦇 (@MarioBabyFrmDaG) August 14, 2025

एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "ऐसी घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सख्त एवं निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है. यह आवश्यक है कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."