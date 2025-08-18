VIDEO: 'थप्पड़, लात और डंडों से पीटा', कश्मीर ड्यूटी पर जा रहे फौजी को मेरठ में टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बेरहमी से मारा

(Photo: X/@bstvlive)

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय सेना के एक जवान को टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा. यह घटना रविवार रात की है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में साफ दिख रहा है कि करीब 10 लोग एक फौजी को घेरकर मार रहे हैं. कुछ लोगों ने फौजी, जिनका नाम कपिल बताया जा रहा है, को एक खंभे के पास कसकर पकड़ रखा है ताकि वह हिल न सकें. इसी बीच, दूसरे कर्मचारी उन्हें लगातार लातों और थप्पड़ों से मारते रहे. एक कर्मचारी तो उन्हें डंडे से भी पीटता हुआ दिखाई दे रहा है.

जानकारी के मुताबिक, फौजी कपिल अपने गांव में छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे. जब वे मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र में भुनी टोल प्लाजा पर पहुँचे, तो वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी. फौजी को ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने टोल कर्मचारियों से जल्दी निकालने को कहा. बस इसी बात पर बहस शुरू हो गई और टोल कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया.

🚨मेरठ : टोलकर्मियों ने सेना के जवान को बुरी तरह पीटा🚨 🆔 कश्मीर ज्वाइनिंग को जा रहा जवान जाम में फंसा था 🚧 टोल प्लाजा पर लंबे जाम को लेकर जवान ने किया विरोध 👊 विरोध करने पर टोल कर्मियों ने की जवान की पिटाई 💥 टोल प्लाजा पर सादे कपड़ों में रहता है गुंडों का जमावड़ा 🇮🇳 कोटका… pic.twitter.com/V6VEUcQcoG — भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 17, 2025

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

जैसे ही इस घटना की जानकारी मेरठ पुलिस को मिली, वे तुरंत हरकत में आए. फौजी कपिल के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR लिखी गई है.

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मेरठ पुलिस ने बताया है कि बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और मामले की पूरी जांच की जा रही है.