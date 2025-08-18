Tonk: 'मरीज को पता होना चाहिए किसने इंजेक्शन लगाया.. टोंक के हॉस्पिटल में हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर ने इंटर्न को डांटा, वीडियो आया आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@nedricknews)

टोंक, राजस्थान: राजस्थान (Rajasthan) के टोंक (Tonk) में एक हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर (Lady Doctor) ने एक इंटर्न (Intern) पर हिजाब (Hijab) पहनने को लेकर सवाल उठाएं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान मरीजों के सामने लेडी डॉक्टर इंटर्न युवती को खरी खोटी सुनाती है. इस घटना के बाद लेडी डॉक्टर के व्यवहार पर मुस्लिम संघटनों (Muslim Organizations) ने भी नाराजगी जताई है. संघटनों ने पीएमओ (PMO) को शिकायत भी भेजी और कार्रवाई की मांग की है.बताया जा रहा है की कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मुलाक़ात कर इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

हिजाब पहनने को लेकर लेडी डॉक्टर ने इंटर्न के साथ की बहस

डॉक्टर की बहस का वीडियो आया सामने

इस दौरान किसी ने इसका पूरा वीडियो बना लिया है. इस वीडियो में देख सकते है कि डॉक्टर (Lady Doctor) किस तरह से इंटर्न से बात कर रही है. डॉक्टर कहती है ,'हम हिजाब (Hijab) के अनुमति नहीं देंगे,मरीज को भी दिखना चाहिए, किसने इंजेक्शन लगाया है. इसके बाद इंटर्न कहती है,'लेकिन मरीज ने कभी ऑब्जेक्शन (Objection) नहीं लिया तो महिला डॉक्टर कहती है, हम करेंगे ऑब्जेक्शन. फिर लेडी डॉक्टर कहती है ,'किसी को गलत इंजेक्शन( Injection) लगा दिया और रिएक्शन हो गया तो क्या कहेंगे. इसके बाद इंटर्न कहती है ,' मेरा नाम है ना, तो लेडी डॉक्टर एक दूसरी युवती की तरफ इशारा करते हुए कहती है,' ये भी तो है, तुम्हारे मजहब की ही है. इसके बाद लेडी डॉक्टर कहती है ,' ये मुसलमान नहीं है क्या? तो युवती कहती है,' हम शुरू से करते है.

डॉक्टर का अजीब तर्क

इस घटना को लेकर महिला डॉक्टर (Lady Doctor) ने काफी अजीब तर्क दिया है. महिला का कहना है की युवती को इसलिए मना किया गया, ताकि मरीजों को आसानी से पहचान हो सके. उनका कौन ख्याल रख रहा है. कई हॉस्पिटल में हिजाब पहनकर युवतियां जॉब करती है, लेकिन कभी भी किसी मरीज के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हिजाब के कारण मरीज डॉक्टर को पहचान नहीं पाया. महिला डॉक्टर का ये तर्क काफी अजीब है. ये घटना अब राजस्थान में चर्चा का विषय बन गई है.