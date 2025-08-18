Sikkim State Lottery Result Today 6 PM: सिक्किम स्टेट लॉटरी संबाद "Dear Blitzen Monday Weekly Lottery" का रिजल्ट आज यानी 18 अगस्त को शाम 6 बजे जारी कर दिया गया. जिन लोगों ने इस लॉटरी की टिकट खरीदी है, वे लाइव रिजल्ट देखकर अपना नाम विजेताओं की लिस्ट में चेक कर सकते हैं. भारत में फिलहाल 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी रूप से मान्य है. इनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल और नागालैंड की लॉटरी सबसे लोकप्रिय मानी जाती है क्योंकि यहां पहला इनाम 1 करोड़ रुपये तक होता है.

लॉटरी में किस्मत आज़माने वालों के लिए सिक्किम का यह ड्रॉ काफी अहम माना जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि लॉटरी को केवल मनोरंजन के तौर पर ही देखा जाए और बड़े सपनों में अपनी गाढ़ी कमाई न लगाई जाए.

सिक्किम लॉटरी रिजल्ट लाइव स्ट्रीमिंग

