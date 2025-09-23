Sikkim State Lottery Result Today 1 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी का Dear Godavari Tuesday वीकली ड्रॉ आज, मंगलवार, 23 सितंबर को दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया है. ड्रॉ का इंतजार कर रहे प्रतिभागी अब अपने टिकटों का भाग्य जान सकते हैं. इसके साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर विजेता संख्याएं भी देखी जा सकती हैं. लॉटरी के शौकीन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी नतीजे देख सकते हैं. सिक्किम स्टेट लॉटरी देश भर में लोकप्रिय है और हर हफ्ते लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं. आज के Dear Godavari Tuesday विकली ड्रॉ में कई आकर्षक नकद पुरस्कार शामिल हैं.

अगर आपने इस लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो नतीजे जरूर देखें. हो सकता है इस बार आपकी किस्मत चमक जाए और आप इनाम जीत जाएं.

Dear Godavari Tuesday लॉटरी रिजल्ट

