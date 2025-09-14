Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी 'संबाद Dear Vixen Sunday वीकली लॉटरी' का परिणाम आज यानी 14 सितंबर को शाम 6 बजे घोषित किया जाएगा. जिन लोगों ने इस लॉटरी (Satta Matka) का टिकट खरीदा है, वे लाइव परिणाम देखकर विजेताओं की सूची (Winners List) जान सकते हैं. भारत में लॉटरी को केवल 13 राज्यों में कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिनमें सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं. इनमें से नागालैंड और पश्चिम बंगाल स्टेट लॉटरी सबसे लोकप्रिय मानी जाती हैं क्योंकि इनकी इनामी राशि बहुत ज्यादा होती है. पहला इनाम 1 करोड़ रुपये तक का है, जबकि टिकट की कीमत सिर्फ 6 रुपये है.

यही वजह है कि गरीब तबके के लोग भी आसानी से टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमाते हैं. आज के परिणाम का इंतजार टिकट खरीदने वालों में काफ़ी उत्साह पैदा कर रहा है.

सिक्किम लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

