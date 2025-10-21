Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी के Dear Godavari Tuesday वीकली रिजल्ट आज 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिए गए. जो लोग लॉटरी टिकट खरीद चुके हैं, वे Live Streaming के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं. यह लॉटरी भारत के 13 राज्यों में कानूनी रूप से संचालित की जाती है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं. लॉटरी (Satta Matka) में हिस्सा लेने के इच्छुक लोग मात्र 6 रुपये से टिकट खरीद सकते हैं.सभी खिलाड़ी सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से इस खेल में हिस्सा लें.

ये भी पढें: Kolkata Fatafat (Kolkata FF) October 21, 2025 Result Announced: कोलकाता फटाफट (कोलकाता एफएफ) 21 अक्टूबर, 2025 का परिणाम घोषित, अभी देखें विजेता नंबर

नागालैंड डियर लॉटरी संबाद परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)