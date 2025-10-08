Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी Dear Indus Wednesday वीकली के नतीजे आज, 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे जारी कर दिए गए हैं. टिकट खरीदने वाले लोग विजेताओं के नाम लाइव देख सकते हैं. नागालैंड सरकार द्वारा संचालित यह लॉटरी पूरी तरह से वैध है और राज्य में केवल सरकारी लॉटरी (Satta Matka) ही मान्य हैं. लॉटरी व्यवसाय भारत के कुछ ही राज्यों में वैध हैं और निजी लॉटरी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इस लॉटरी में हजारों लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. विजेताओं के नाम ऑनलाइन और आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक होते ही उपलब्ध होंगे.

यह पारदर्शी सरकारी लॉटरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी प्रतिभागियों को सटीक और समय पर परिणाम प्राप्त हों.

ये भी पढें: Kolkata Fatafat Result Today, October 8, 2025: कोलकाता एफएफ लाइव विनिंग नंबर जारी, जानें कब और कहां देखें सट्टा मटका-टाइप लॉटरी गेम का रिजल्ट चार्ट

नागालैंड लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)