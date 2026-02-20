T20 World Cup Super 8 Schedule 2026: कल से शुरू होगा सुपर-8 का रोमांच, जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल और मैच डिटेल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

T20 World Cup Super 8 Schedule: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक चरण सुपर-8 में प्रवेश करने जा रहा है. सुपर-8 स्टेज में सभी टीम चार-चार के 2 ग्रुप में बांटी गई हैं और इस चरण में कुल 12 मैच खेले जाएंगे. 21 फरवरी से इस राउंड के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें दुनिया की टॉप 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी. कल यानी 21 फरवरी को सुपर-8 का केवल एक मैच खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस चरण में कुल 12 मैच खेले जाएंगे, जो 1 मार्च तक चलेंगे. सुपर-8 का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि दोनों ग्रुप की पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में रहने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

सुपर-8 का फॉर्मेट क्या है?

सुपर-8 स्टेज में 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है:

ग्रुप 1: भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे

ग्रुप 2: पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका

हर टीम अपने ग्रुप में बाकी 3 टीमों से मुकाबला खेलेगी. दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

कल खेला जाएगा सुपर-8 का पहला मैच

सुपर-8 का पहला मुकाबला 21 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह मुकाबला ग्रुप-2 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

टीम इंडिया का सुपर-8 शेड्यूल

टीम इंडिया सुपर-8 में तीन मुकाबले खेलेगी:

22 फरवरी: भारत vs दक्षिण अफ्रीका – अहमदाबाद

26 फरवरी: भारत vs जिम्बाब्वे – चेन्नई

1 मार्च: भारत vs वेस्टइंडीज – कोलकाता

भारत का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

22 फरवरी को डबल धमाका

22 फरवरी को दो बड़े मुकाबले खेले जाएंगे:

भारत vs दक्षिण अफ्रीका

इंग्लैंड vs श्रीलंका (पल्लेकेले स्टेडियम)

इस दिन फैंस को दो हाई-वोल्टेज मैच देखने को मिलेंगे.

टीम इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स

अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो:

ईशान किशन टीम के टॉप स्कोरर हैं (176 रन)

सूर्यकुमार यादव लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं

वरुण चक्रवर्ती 9 विकेट के साथ सबसे सफल गेंदबाज हैं.

सुपर-8 स्टेज के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर पहुंचने वाला है. हर मैच अब “करो या मरो” जैसा होगा, जहां छोटी सी गलती भी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है. टीम इंडिया के फैंस को खास तौर पर 22 फरवरी का इंतजार रहेगा, जब भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती हैं.