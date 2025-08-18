School Assembly News Headlines for 19 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 19 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 19 August 2025: स्कूल असेंबली में 19 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 19 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मिले PM मोदी, कहा- राष्ट्र के काम आएगा उनका अनुभव.

GST 2.0 के ऐलान से जोश में बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में जबरदस्त उछाल.

असम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता.

देश के कई हिस्सों में एयरटेल का सर्वर डाउन, कॉलिंग और इंटरनेट पर पड़ा असर.

पीएम मोदी 22 अगस्त को गयाजी में 12 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात.

दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी.

मुंबई में खराब मौसम का फ्लाइटों पर असर, एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी.

केंद्र ने दोहराया, यूपीआई पेमेंट पर लेनदेन शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

पीएम मोदी को राष्ट्रपति पुतिन ने किया फोन, यूक्रेन को लेकर ट्रंप के साथ बातचीत की दी जानकारी.

रूस का यूक्रेन पर हमला, जेलेंस्की बोले- कूटनीतिक वार्ता के बीच जानबूझकर बरसाए गए बम.

चीन के विदेश मंत्री तीन साल बाद भारत पहुंचे, जयशंकर-अज‍ित डोभाल से करेंगे बात.

रूस में बड़ा हादसा टला: टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला विमान, सभी यात्री सुरक्षित.

गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

BCCI का नया नियम: अब जानबूझकर शॉर्ट रन लेना पड़ेगा महंगा, फील्डिंग कप्तान तय करेगा कौन खेलेगा अगली गेंद.

ओलंपियन और स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. वेसे पेस का 80 साल की उम्र में निधन, बीसीसीआई ने जताया शोक.

दलीप ट्रॉफी से पहले ईस्ट जोन को झटका, ईशान किशन-आकाश दीप क्वार्टर फाइनल से बाहर.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.