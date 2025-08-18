Miss Universe India 2025 Final Show: साल 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया रीहा सिंघा आज ग्रैंड फ़िनाले में विनर को ताज पहनाकर भारत की नई ब्यूटी क्वीन की घोषणा करेगी.मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन 18 अगस्त यानी आज होगा, जिसमें देश भर से प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले की शाम को प्रतिष्ठित ताज के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा कार्यक्रम के अंत में अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी.जयपुर में आयोजित, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का फाइनल शो 18 अगस्त को शाम 7:00 बजे निर्धारित है.मिस यूनिवर्स इंडिया की संस्था, ग्लामानंद ग्रुप और मुंबई स्थित मीडिया कंपनी के सेरा सेरा बॉक्स ऑफिस, इस साल की सौंदर्य प्रतियोगिता का संयुक्त आयोजन कर रहे हैं. ग्लामानंद ग्रुप अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के फाइनल शो की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा.दर्शक इस प्रतिष्ठित शो का सीधा प्रसारण ऑनलाइन देख सकते हैं. मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता ग्लोबल मिस यूनिवर्स मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.ये भी पढ़े:Rhea Singha Is Miss Universe India 2024 Winner: मिलिए 19 वर्षीय गुजराती ब्यूटी क्वीन से, जो मिस यूनिवर्स खिताब के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 फाइनल शो लाइव स्ट्रीमिंग

मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ग्रैंड फ़िनाले का लाइव टेलीकास्ट देखें

