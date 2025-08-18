Jaipur: तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड आर्मी कैप्टन को कुचला, महिला ड्राइवर ने 10 फीट तक घसीटा; CCTV में कैद हुई घटना

Jaipur Hit and Run | Instagram

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में 15 अगस्त की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हिट एंड रन केस ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. सेना के 64 वर्षीय रिटायर्ड कैप्टन नरसाराम जाजड़ा अपनी साइकिल से चित्रकूट स्टेडियम जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार SUV ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिखा कि SUV की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कैप्टन की साइकिल कार में फंस गई और उन्हें करीब 10 मीटर तक घसीटा गया. हादसे के तुरंत बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

महिला चला रही थी SUV, बच्चा भी था साथ

पुलिस जांच में सामने आया कि SUV 40 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरभि माहेश्वरी चला रही थीं. उनके साथ कार में उनका बच्चा भी मौजूद था. हादसे के बाद सुरभि मौके से फरार हो गईं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और जांच की मदद से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.

सीसीटीवी में कैद पूरी घटना

गिरफ्तारी और जमानत

पुलिस ने सुरभि की SUV और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया है और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की है. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद सुरभि को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

परिवार और स्थानीय लोगों में गुस्सा

मृतक कैप्टन नरसाराम के बेटे ने दुर्घटना थाना वेस्ट में शिकायत दर्ज कराई है. परिवार और स्थानीय लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं, जयपुर के पूर्व सैनिक संगठनों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्त बनाने की मांग उठाई है.