SIP Calculator: एसआईपी का कमाल! सिर्फ 100 रुपये प्रतिदिन के बचत से रिटायरमेंट पर पाएं करोड़ों रुपये

SIP Calculator

SIP Calculator: आजकल निवेश करने का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए है. अक्सर लोग यह मानते हैं, कि सिर्फ बड़ी रकम निवेश करने से ही बड़ा फंड बनता है, जबकि हकीकत यह है, कि निवेश की असली ताकत सही समय पर शुरुआत करने और नियमित रूप से बचत करने में है. अगर आप कम उम्र से ही छोटे-छोटे निवेश करना शुरू करते हैं, और उसे लगातार जारी रखते हैं, तो लंबे समय में वही छोटी बचत कंपाउंडिंग (Compounding) की ताकत से करोड़ों का फंड बना सकती है.

जितनी जल्दी निवेश शुरू, उतना बड़ा फायदा

वित्तीय सलाहकारों का कहना है, कि हर व्यक्ति को अपनी नौकरी या करियर की शुरुआत से ही बचत और निवेश करने की आदत डाल लेनी चाहिए. जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा. कंपाउंडिंग का मतलब है, कि आपके निवेश पर जो ब्याज मिलता है, वह भी आगे जाकर निवेश का हिस्सा बन जाता है, और उस पर भी ब्याज मिलने लगता है. यही कारण है, कि लंबे समय तक निवेश करने से छोटी-सी रकम भी कई गुना बढ़ जाती है.

उदाहरण के तौर पर, अगर सुरेश नाम का एक युवक 25 साल की उम्र से हर महीने 3,000 रुपये एसआईपी में लगाना शुरू करता है, और उसे 15% सालाना रिटर्न मिलता है, तो लगातार 35 साल तक निवेश करने पर उसके पास करीब 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जाएगा. लेकिन अगर सुरेश हर साल अपनी एसआईपी की राशि में 5% की बढ़ोतरी करता है, तो 35 साल में उसकी कुल निवेश राशि लगभग 32.5 लाख रुपये होगी और रिटायरमेंट तक उसे करीब 5.7 करोड़ रुपये का बड़ा फंड मिल सकता है.

एसआईपी कैसे काम करता है?

एसआईपी में निवेश करना बेहद आसान और फायदेमंद तरीका है. इसमें आप हर महीने एक तय तारीख को एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. यह रकम आपके बैंक खाते से अपने आप (ऑटो-डिडक्ट) कटकर सीधे म्यूचुअल फंड में चली जाती है. एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि जितना लंबा समय आप निवेश करेंगे, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा. इसकी शुरुआत आप अपनी आय के अनुसार कभी भी कर सकते हैं. चाहे आप 500 रुपये से निवेश करें या 5000 रुपये से, नियमित निवेश आपको भविष्य में बड़ा फंड बनाने में मदद करेगा.

एसआईपी में स्टेप-अप क्यों ज़रूरी है?

अगर आप एसआईपी शुरू करने के बाद हर साल निवेश की राशि को 5% से लेकर 10% तक बढ़ाते हैं, तो लंबे समय में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है. उदाहरण के लिए, अगर पहले साल आप 3,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी शुरू करते हैं, और अगले साल इसे 5% बढ़ाकर 3,150 रुपये कर देते हैं, फिर तीसरे साल इसे और 5% बढ़ाकर 3,300 रुपये कर देते हैं, तो इस तरह की छोटी-छोटी बढ़ोतरी लंबे समय में करोड़ों रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकती है.

यह कहा जा सकता है, कि एसआईपी एक बेहद अनुशासित और सरल निवेश का तरीका है. इसमें आप छोटी-छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. अगर आप समय पर निवेश शुरू करें और हर साल इसमें थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी (Step-Up SIP) करते रहें, तो लंबे समय में रिटायरमेंट तक करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.