Mumbai Heavy Rain: मुंबई से सटे ठाणे जिले में भी धुआंधार बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव, कलवा में स्कूल के बच्चों को बोट से पहुंचाया घर, VIDEO आया सामने
Credit-(X,@SakalMediaNews)

ठाणे, महाराष्ट्र: मुंबई,(Mumbai) ठाणे (Thane) और नवी मुंबई (Navi Mumbai) में भारी बारिश हुई है.कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है.मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई क्षेत्रों के स्कूलों (Schools) के छात्रों को घर भेज दिया गया है. तो वही ठाणे से सटे कलवा (Kalwa) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखकर लोग हैरान हो गए है. यहांपर स्कूल के बच्चों को बोट (Boat)में बिठाकर घर छोड़ा गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और बच्चों को बोट में बिठाकर बोट को धकेला जा रहा है. मुंबई समेत आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हो रही है. कई जगहों पर पानी घुटने तक है, सड़कों पर भी जलभराव (Water logging) हो चूका है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @SakalMediaNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Mumbai Rain: मुंबई में तेज बारिश के चलते 19 तारीख को भी स्कूल और कॉलेज को दी गई छुट्टी, मौसम विभाग ने कल अलर्ट घोषित किया

स्कूल के बच्चों को बोट से छोड़ा गया घर

ठाणे जिले में भारी बारिश

मुंबई समेत ठाणे जिले में भी बारिश (Rain) ने हाहाकार मचा दिया है. शहर की सड़कों पर पानी ही पानी भर गया है. नवी मुंबई में भी पिछले दो दिनों से लगातार बारिश ने जन जीवन प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) घोषित किया है तो वही प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को 19 अगस्त की भी छुट्टी दी है.

 