India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 Finals Match: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) का फाइनल मुकाबला आज यानी 9 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे थे. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर थीं. इस बीच टीम इंडिया की शानदार जीत पर हर्षित राणा, रवींद्र जडेजा और अर्शदीप सिंह ने साल 2013 के सीन को रेक्रेट किया हैं. गंगनम स्टाइल में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं.

हर्षित राणा, रवींद्र जडेजा और अर्शदीप सिंह ने साल 2013 के सीन को किया रेक्रेट:

Harshit Rana trying to recreate 2013 moment. 😄❤️ pic.twitter.com/y0ZSeJezty

- Virat Kohli in Champions Trophy 2013.

- Ravindra Jadeja, Arshdeep Singh and Harshit Rana doing the Gangnam Style after the great win CT 25 final ❤. pic.twitter.com/BhMfDW6KDo

— Jay Cricket. (@Jay_Cricket12) March 9, 2025