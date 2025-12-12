Goa Fire Tragedy: महिला ने लूथरा ब्रदर्स के वेगाटर क्लब में हुई घटना को किया याद, स्टाफ पर गाली-गलौज और मारपीट का लगाया आरोप (Watch Video)

महिला ने लूथरा ब्रदर्स के वेगाटर क्लब में हुई घटना को किया याद (Photo Credits: X)

Goa Fire Tragedy: गोवा (Goa) के आग से तबाह हुए बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब (Romeo Lane Nightclub) को लेकर विवाद शुक्रवार को और बढ़ गया, जब मुंबई की एक महिला वैभवी (Vaibhavi) ने सबके सामने एक परेशान करने वाले हमले के बारे में बताया, जिसका आरोप है कि हिरासत में लिए गए लूथरा भाइयों (Luthra Brothers) की एक और प्रॉपर्टी में उन पर और उनके परिवार पर हमला हुआ था. उनकी गवाही तब आई है जब थाईलैंड से भाइयों, सौरभ और गौरव लूथरा को वापस लाने में डिप्लोमैटिक और प्रोसेस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से देरी हो रही है. यह भी पढ़ें: Goa Nightclub Fire Case: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा, लूथरा ब्रदर्स ने आग लगते ही कुछ मिनटों में बुक की थाईलैंड की टिकट

वैभवी बीते 1 नवंबर को 12 कजन्स के साथ रोमियो लेन, वागाटोर गई थीं, उन्होंने क्लब को तंग, असुरक्षित और खराब मैनेजमेंट वाला बताया. उनके मुताबिक, उस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, दोनों ही ऊंचाई पर थे, जिससे आना-जाना मुश्किल और खतरनाक हो सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टाफ ने शुरू से ही बदतमीजी की और जब ग्रुप सुबह करीब 3 बजे निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मामला तेजी से बढ़ गया.

उनके रास्ते में एक भारी कुर्सी आ रही थी जिसे उनकी एक कजिन ने हटा दिया, जिसके बाद क्लब मैनेजर उनसे भिड़ गया, उन पर फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कथित तौर पर अपमानजनक बातें करते हुए कहा, ‘तुम्हारी यहां रहने की हैसियत नहीं है.’ वैभवी ने दावा किया कि उसने सिक्योरिटी बुलाने से पहले उसकी कजिन का कॉलर पकड़ लिया.

उन्होंने बताया कि इसके बाद हिंसक हमला हुआ. कहा जाता है कि बाउंसरों ने ग्रुप का पीछा किया और उन्हें मारा, उनकी बहन को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और गाली-गलौज की. कहा जाता है कि उनके बाहर निकलने से रोकने के लिए एंट्रेंस पर एक बैरिकेड लगा दिया गया था. जब उनके भाई ने उसे हटाने की कोशिश की, तो एक बाउंसर ने कहा जाता है कि उस पर रॉड से हमला कर दिया.

#WATCH | Mumbai | Vaibhavi, who visited the beach shack Romeo Lane Vagator owned by the detained Luthra brothers in November, said, "I visited Romeo Lane in Vagator on 1st November with my cousins. We were 13 people in total... The club is built in such a way that it is very… pic.twitter.com/9HDE6r5pSU — ANI (@ANI) December 11, 2025

वैभवी ने कहा कि जब उन्होंने बीच-बचाव किया तो उन्हें भी चोट लगी. कई सदस्यों के घायल होने पर, परिवार अगली सुबह पुलिस के पास गया. हालांकि आखिरकार FIR दर्ज हो गई, वैभवी ने कहा कि पुलिस ने शिकायत से मालिकों के नाम हटा दिए, यह दावा करते हुए कि वे मौके पर मौजूद नहीं थे.

उनके बयान ने लूथरा की दुकानों की फिर से जांच शुरू कर दी है, खासकर तब जब गोवा 6 दिसंबर को अरपोरा नाइट क्लब में हुई आग के बाद के हालात से जूझ रहा है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी.

लूथरा भाइयों की वापसी में देरी

इस बीच, भारत से भागने के पांच दिन बाद फुकेट में हिरासत में लिए गए लूथरा भाइयों की वापसी में एक अनचाही रुकावट आ गई है. उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं और अब भारतीय दूतावास को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने होंगे. सूत्रों ने कहा कि भाइयों को जरूरी फॉर्मैलिटीज के लिए बैंकॉक ले जाया जाएगा. वीकेंड पास आने और सरकारी ऑफिस बंद होने के साथ, अधिकारियों को और देरी का डर है.

जानलेवा आग लगने के कुछ ही घंटे बाद दोनों भाई थाईलैंड के लिए निकल गए थे. गोवा पुलिस के कहने पर CBI के जरिए 9 दिसंबर को इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. गुरुवार को, दिल्ली की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपों को गंभीर और संगीन बताते हुए उनकी ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी.

इसके साथ ही, नाइट क्लब के एक और पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। गोवा पुलिस ने पांच स्टाफ मेंबर्स को भी हिरासत में लिया है, जबकि को-ओनर सुरिंदर कुमार खोसला के लिए एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिनकी लोकेशन अभी पता नहीं है.