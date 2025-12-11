Goa Nightclub Fire Case: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा, लूथरा ब्रदर्स ने आग लगते ही कुछ मिनटों में बुक की थाईलैंड की टिकट
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड (Photo Credits: ANI)

Goa Nightclub Fire Case: गोवा पुलिस (Goa Police) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. हाल ही में हुई नाइट क्लब आग (Goa Nightclub Fire)  की घटना के दौरान, जब आपातकालीन टीमें आग बुझाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने में जुटी थीं, उसी समय लूथरा ब्रदर्स (Luthra Brothers) ने थाईलैंड (Thailand) के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर ली थीं. अधिकारियों के अनुसार, दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर को रात 1:17 बजे MakeMyTrip (MMT) के माध्यम से टिकटें बुक कीं — ठीक उसी समय जब पुलिस और फायर सर्विसेज घटनास्थल पर आग पर काबू पाने में लगी थीं.

अधिकारियों ने बताया, 'जब पुलिस और फायर सर्विसेज पूरी कोशिश कर रही थीं कि आग बुझाई जाए और लोगों को बचाया जाए, तब लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागने की तैयारी में थे.'

इसी बीच, अरपोरा नाइट क्लब आग मामले में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को गुरुवार को गोवा लाया गया, जिसे गोवा पुलिस अंजुना पुलिस स्टेशन ले जा रही है. यह भी पढ़ें: Birch Nightclub Tragedy: गोवा क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर! Gaurav Luthra और Saurabh Luthra देश से फरार, Indigo की फ्लाइट से थाईलैंड भागे दोनों आरोपी

अजय गुप्ता, जो ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के चार मालिकों में से एक है—जहां 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हुई (5 पर्यटक और 20 कर्मचारी)—उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा था.

दूसरे आरोपी, गौरव और सौरभ लूथरा, थाईलैंड फरार हो चुके हैं. दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि हादसे के तुरंत बाद दोनों देश छोड़कर चले गए और गोवा कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) जारी कर दिया है.

लूथरा भाइयों के खिलाफ LoC जारी किया गया

राज्य ने उनकी सुरक्षा की मांग का विरोध करते हुए कहा कि दोनों जांच से बच रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि, आरोपियों ने दावा किया कि वे भारत लौटते समय पकड़े गए और वे केवल काम से थाईलैंड गए थे. उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतनी राहत चाहिए कि वे गोवा की सक्षम अदालत में पेश हो सकें.

बुधवार को रोहिणी कोर्ट ने उनकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा कि आवेदक वर्तमान में अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं, इसलिए आवेदन स्वीकार्य नहीं माना जा सकता. यह भी पढ़ें: Kazakhstan की बेली डांसर Kristina की कहानी, जिसकी गोवा नाइटक्लब हादसे में एक भारतीय मसीहा ने बचाई जान

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जांच रिपोर्ट आठ दिनों में तैयार हो जाएगी. राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देना शुरू कर चुकी है और मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट और कार्रवाई को तेज किया जा रहा है. जिला प्रशासन ने वागेटर स्थित रोमियो लेन रेस्तरां का एक हिस्सा ध्वस्त भी कर दिया है. यह रेस्तरां भी गौरव और सौरभ लूथरा के स्वामित्व में है—जो बर्च बाय रोमियो लेन के मालिक भी हैं.