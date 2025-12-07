Goa Nightclub Tragedy: गोवा अग्नि कांड में 25 लोगों की मौत, मामले में सीएम प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश
(Photo Credits FB)

Goa Nightclub Tragedy: गोवा के अरपोरा हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं. फिलहाल घायलों की हालत स्थिर है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मैं अरपोरा में आग लगने की घटना से पैदा हुई स्थिति का करीब से जायजा ले रहा हूं, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। सभी छह घायल लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। मैंने इस पूरी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं ताकि कारण का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके.

गोवा कांग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने हादसे को दिल दहला देने वाली घटना बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने एक्स पर लिखा, "हम अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी भयानक आग से बहुत दुखी और हैरान हैं, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं. इस दिल दहला देने वाली घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. यह भी पढ़े: Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब सिलेंडर ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत, PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

उन्होंने आगे लिखा, "पार्टी इस भयानक घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ी है और उनका पूरा साथ देती है.

गोवा पुलिस ने बताया कि हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट होने की पुष्टि हुई है और 14 स्टाफ मेंबर थे। 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हादसे पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से पीड़ितों के प्रति अनुग्रह राशि का ऐलान किया.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करके बताया कि पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है.