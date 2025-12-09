बिर्च अग्निकांड के बाद एक्शन में गोवा सरकार, फरार लूथरा भाईयों के अवैध क्लबों पर बुलडोजर चलाने के आदेश

Photo- X

Birch Nightclub Tragedy: गोवा अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में आ गई हैं और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी हैं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने फरार लूथरा भाईयों के अवैध क्लबों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं. सरकार के आदेश के बाद किसी भी समय लूथरा भाईयों के अवैध क्लबों पर बुलडोजर चल सकता हैं.

संपत्तियों को किया सील

गोवा पुलिस ने बिर्च नाइट क्लब (Birch by Romeo Lane) के मालिक सौरभ (40) और गौरव लूथरा (44) की दो और संपत्तियों को सील कर दिया है. इनमें से एक संपत्ति वागाटोर इलाके में स्थित बीच रिजॉर्ट है और दूसरी रोमियो लेन, असगांव इलाके में स्थित क्लब है. दोनों संपत्तियों/स्थापनों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. यह भी पढ़े: Birch Nightclub Tragedy: गोवा क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर! Gaurav Luthra और Saurabh Luthra देश से फरार, Indigo की फ्लाइट से थाईलैंड भागे दोनों आरोपी

लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल नोटिस

गोवा पुलिस के अनुरोध पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. इसके साथ ही, इंटरपोल के तहत फरार दोनों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किए जाने की संभावना है. ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है. हालांकि, दोनों फरार होकर थाईलैंड भाग चुके हैं.

भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत

7 दिसंबर को बिर्च क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में गोवा पुलिस ने मालिक और मैनेजर समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. फिलहाल पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

सरकार का संदेश

गोवा सरकार और पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी.