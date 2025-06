Goa Majhi Bus: गोवा में 'माझी बस' योजना की शुरुआत, CM सावंत के तोहफे से अब आसान और स्मार्ट होगा सफर

गोवा में रहने वालों और वहां घूमने जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। गोवा सरकार ने राज्य की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक नई और आधुनिक बस सेवा शुरू की है, जिसका नाम है 'माझी बस'.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांकेलिम (Sanquelim) में इस नई सेवा का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि यह योजना गोवा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई है और इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक क्रांति लाना है.

'माझी बस' (जिसका मतलब 'मेरी बस' होता है) एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी बसों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. इसका सीधा सा मतलब है कि अब बसों का सिस्टम टेक्नोलॉजी से चलेगा, जिससे लोगों का सफ़र पहले से ज़्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा. इससे उम्मीद की जा रही है कि बसों के आने-जाने का समय ठीक होगा, टिकट लेना आसान होगा और पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनेगी.

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्राइवेट बस मालिकों को भी शामिल किया जा रहा है. मुख्यमंत्री सावंत ने ऐलान किया है कि जो भी प्राइवेट बस मालिक अपनी बसों को इस नए डिजिटल सिस्टम से जोड़ेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से एक खास सब्सिडी दी जाएगी.

