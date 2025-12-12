IND U19 VS UAE U19: भारत ने अंडर-19 एशिया कप में रच दिया नया इतिहास, ऐसा अनोखा करनामा करने वाली पहली टीम बनीं

भारत U19 बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team, 1st Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई यायिन राय (Yayin Rai) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Sanju Samson vs Shubman Gill T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज कुछ ऐसा रहा हैं संजू सैमसन और शुभमन गिल का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड

इस रोमांचक मुकाबले यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज आठ रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया का स्कोर 220 रन तक लेकर गए. इस मुकाबले में युवा टीम इंडिया ने ऐतिहासिक कारनामा किया है. टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की पारी की बदौलत बोर्ड पर 433 रन लगा दिए हैं और इतिहास रचा. ये एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.

टीम इंडिया ने बनाया 433/6 रन का स्कोर

अंडर-19 एशिया कप का पहला मुकाबला टीम इंडिया और यूएई के बीच खेला जा रहा है. दुबई में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय युवा टीम ने कमाल का खेल दिखाया. टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे सस्ते में आउट हो गए. उनके बाद हर खिलाड़ी ने टीम को 433 के स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया है.

जहां, वैभव सूर्यवंशी 171 रनों की धाकड़ पारी खेलकर आउट हुए. तो वहीं, आरोन जॉर्ज ने भी 73 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली. उनके बाद विहान मल्होत्रा ने त्र9(55) रन बनाए. वेदांत त्रिवेदी 38(34), कनिष्क चौहान 28(12) रन पर आउट हुए. आखिर में अभिग्यान कुंदु 17 गेंद पर 32 और खिलान पटेल 5 रन पर नाबाद लौटे. इस तरह भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बोर्ड पर लगाए.

टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास

यूएई के साथ खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के अपने पहले ही मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाल मचा दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 400 रन बनाते ही इतिहास रच दिया. इससे पहले एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में किसी भी टीम ने 400 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया था. टीम इंडिया ने 433/6 रन बनाए और यूएई के सामने 434 रनों का लक्ष्य रखा है.

