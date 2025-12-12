Australia vs England Test Stats At Adelaide: टेस्ट क्रिकेट में एडिलेड के मैदान पर कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 3rd Test Match: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND U19 VS UAE U19: भारत ने अंडर-19 एशिया कप में रच दिया नया इतिहास, ऐसा अनोखा करनामा करने वाली पहली टीम बनीं

एशेज सीरीज 2025-26 के शुरुआती दो मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी हैं. अब सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से होना है, जिसमें बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी. दूसरी तरफ पैट कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया अपनी चुनौती पेश करेगी. तीसरा मुकाबला एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. इस बीच एडिलेड में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

एडिलेड में कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन

इंग्लैंड ने 1884 से अबतक एडिलेड ओवल में कुल 33 टेस्ट खेले हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम को नौ मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, 19 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. वहीं पांच मैच ड्रॉ रहे हैं. दिलचस्प रूप से इंग्लैंड ने आखिरी बार यहां दिसंबर 2010 में टेस्ट जीता था. यह 21वीं सदी में इस मैदान पर इंग्लैंड की एकमात्र टेस्ट जीत है. इंग्लैंड का यहां सर्वोच्च स्कोर 620 रन और न्यूनतम स्कोर 124 रन है.

इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों ने एडिलेड में मचाया कोहराम

पूर्व बल्लेबाज जैक हॉब्स टेस्ट क्रिकेट में एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पांच मैचों में जैक हॉब्स ने 66.77 की औसत से 601 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल रहे. मौजूदा बल्लेबाजों में, जो रूट ने यहां 44.00 की औसत से 264 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन एडिलेड में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. जेम्स एंडरसन ने 28.31 की औसत से 19 विकेट लिए.

कुछ ऐसा रहा एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड के मैदान पर कुल 83 मैच खेले हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम को 46 मुकाबलों में जीत दर्ज हुई हैं. जबकि, 18 में शिकस्त का सामना किया. इस बीच 18 टेस्ट ड्रॉ पर भी समाप्त हुए. ऑस्ट्रेलिया की टीम का एडिलेड में सर्वोच्च टीम स्कोर 674 रन रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर 82 रन है. इस मैदान पर सर्वोच्च पारी खेलने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर (335*) के नाम पर दर्ज है.

ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों ने एडिलेड में किया है कमाल

एडिलेड में सबसे ज्यादा टेस्ट रन वाले बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं. रिकी पोंटिंग ने इस मैदान पर 31 पारियों में 60.10 की औसत के साथ 1,743 रन बनाए थे. वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई टीम से स्टीव स्मिथ ने 43.47 की औसत के साथ 20 पारियों में 652 रन बनाए हैं. इस मैदान पर स्टीव स्मिथ ने यहां अबतक एक शतक और चार अर्धशतक लगाए. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने एडिलेड में 10 टेस्ट में 17.15 की औसत से 55 विकेट लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त

पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त मिली थी. उस मैच में इंग्लैंड ने 172 और 164 रन के स्कोर किए थे. ये मुकाबला सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही समाप्त हो गया था. इसके बाद गाबा में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी. पिंक बॉल से वो मुकाबला खेला गया था.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.