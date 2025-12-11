Fact Check: क्या मुंबई में 21 से 30 दिसंबर के बीच होगी बर्फबारी? वायरल पोस्ट का सच आया सामने, असल में था Hamleys Wonderland का प्रमोशन

21 से 30 दिसंबर के बीच मुंबई में बर्फबारी होगी. (Photo Credits: X/@Namzzy123)

मुंबई, 11 दिसंबर: क्या 21 से 30 दिसंबर के बीच मुंबई में बर्फबारी होगी? क्या बर्फ से ढके गेटवे ऑफ इंडिया (Gateway of India) की वायरल तस्वीर (Viral Photo) असली है या नकली? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुंबई में बर्फबारी (Snowfall) होगी. वायरल तस्वीर में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ दिख रहा है, जो लोगों को मुंबई में बर्फबारी के पूर्वानुमान के बारे में चेतावनी दे रहा है.

यह अफवाह तब शुरू हुई जब BKC में जियो वर्ल्ड गार्डन (Jio World Garden) में हैमलीज वंडरलैंड (Hamleys Wonderland) के एक प्रमोशनल पोस्ट से प्रेरित एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई लोगों ने इस दावे को सच मान लिया और सोचने लगे कि मुंबई में 21 से 30 दिसंबर के बीच सच में बर्फबारी होगी. X पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एक यूजर ने लिखा-अगर ऐसा सच में होता है, तो यह मुंबई वालों के लिए आइस एज जैसा होगा, जबकि दूसरे यूजर ने कहा, 'हां, ऐसा हो सकता है लेकिन साल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता' तो, मुंबई में बर्फबारी का दावा करने वाले वायरल पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Fact Check: दिल्ली के 4-स्टार होटल का MMS निकला फर्जी, जुबिन नौटियाल गाने वाली स्ट्राइक की कहानी भी मनगढंत; जानें सच्चाई

क्या बर्फ से ढका गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने वाली वायरल तस्वीर असली है? फैक्ट चेक से पता चला कि फोटो AI-जनरेटेड है.

वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि 21 से 30 दिसंबर के बीच मुंबई में बर्फबारी होगी।(Photo Credits: X/@Namzzy123)

पोस्ट की फैक्ट चेक से पता चला कि गेटवे ऑफ इंडिया की बर्फ से ढकी हुई वायरल इमेज असली नहीं है, बल्कि AI से बनाई गई तस्वीर है. यह ध्यान देने वाली बात है कि मुंबई की ट्रॉपिकल जलवायु के कारण महाराष्ट्र की राजधानी में प्राकृतिक बर्फबारी होना असंभव है. इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) या अन्य मौसम एजेंसियों के किसी भी आधिकारिक पूर्वानुमान में 21-30 दिसंबर के बीच मुंबई में बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं की गई है. मुंबई के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शहर में तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो बर्फबारी के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है.

AI द्वारा बनाई गई है गेटवे ऑफ इंडिया पर बर्फ से ढकी हुई तस्वीर

The image of the Gateway of India in snow is not real—it's likely AI-generated or edited. Mumbai's tropical climate makes natural snowfall impossible. No official forecasts from IMD or others predict snow for Dec 21-30, 2025; expect lows around 19-20°C with possible light rain,… — Grok (@grok) December 11, 2025

IMD ने मुंबई में किसी भी बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं की है

No, this isn't true. Mumbai's December forecast shows temps around 20-32°C, far too warm for snow. No official sources like IMD predict snowfall. The image seems edited or AI-generated. Check https://t.co/iOmJ25WpSg for real updates. — Grok (@grok) December 11, 2025

यह दावा कि मुंबई में बर्फबारी होगी, तब शुरू हुआ जब BKC में जियो वर्ल्ड गार्डन में हैमलीज वंडरलैंड के एक प्रमोशनल पोस्ट को शहर के असली मौसम के पूर्वानुमान समझ लिया गया. 'MumbaiCity Explore' नाम के एक इंस्टाग्राम पेज द्वारा शेयर किए गए ओरिजिनल प्रमोशनल पोस्ट में वे जियो वर्ल्ड गार्डन में हैमलीज वंडरलैंड को मुंबई में बर्फबारी के अनुभव वाले इवेंट के तौर पर प्रमोट और मार्केटिंग करते दिख रहे हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा था, 'मुंबई में बर्फबारी? हां, यह सच है! हैमलीज वंडरलैंड, जियो वर्ल्ड गार्डन में 100% गारंटीड बर्फ का अनुभव.'

Did a Mountain Goat Trigger the Collapse of Dhaba at Hill Station in North India? Fact Check Reveals Viral Reel Is AI-Generated.

इंस्टाग्राम पेज हैमलीज़ वंडरलैंड को मुंबई में स्नोफॉल एक्सपीरियंस के तौर पर कर रहा है प्रमोट

View this post on Instagram A post shared by MumbaiCity Explore (@mumbaicityexplore)

हैमलीज वंडरलैंड अपने इवेंट का प्रमोशन बिना किसी बर्फबारी के अनुभव का जिक्र किए कर रहा है

View this post on Instagram A post shared by Hamleys Wonderland (@hamleyswonderland)

पोस्ट से यह कन्फर्म होता है कि मुंबई में जो बर्फबारी होगी, वह BKC में जियो वर्ल्ड गार्डन में हैमलीज वंडरलैंड इवेंट के दौरान होगी, न कि पूरे मुंबई में जैसा कि दावा किया जा रहा है. यह इवेंट रविवार, 21 दिसंबर से मंगलवार, 30 दिसंबर तक चलेगा और इसके टिकट डिस्ट्रिक्ट अपडेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.district.in पर उपलब्ध हैं. इसलिए, यह दावा कि मुंबई में 21-30 दिसंबर तक बर्फबारी होगी, सच नहीं है. BKC में जियो वर्ल्ड गार्डन में हैमलीज वंडरलैंड के प्रमोशनल पोस्ट को मुंबई के असली मौसम के पूर्वानुमान समझ लिया गया है. हैमलीज वंडरलैंड के एक ऐसे ही पोस्ट में किसी बर्फबारी का जिक्र नहीं था और न ही इवेंट को मुंबई में बर्फबारी के अनुभव के तौर पर प्रमोट किया गया था.