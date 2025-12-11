Trump Gold Card: डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया 1 मिलियन डॉलर का ‘गोल्ड कार्ड’ प्रोग्राम, US नागरिकता का नया रास्ता (Watch Video)

ट्रंप गोल्ड कार्ड (Image Source: Official website of the US government)

Trump Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने बुधवार दोपहर नए गोल्ड कार्ड सिटिजनशिप प्रोग्राम (Gold Card Citizenship Programme) के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने इसे अपनी प्रशासनिक आर्थिक रणनीति का एक अहम हिस्सा बताया. सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, ' यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का ट्रंप गोल्ड कार्ड आड लॉन्च हो रहा है. योग्य और सत्यापित लोगों के लिए सीधा रास्ता— अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) तक. बेहद रोमांचक!; उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से अमेरिकी कंपनियों को अपने कुशल कर्मचारियों को रोकने में मदद मिलेगी.

यह पहल सितंबर में जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14351 के तहत शुरू किए गए ट्रंप गोल्ड कार्ड प्रोग्राम पर आधारित है, जिसमें निवेशकों को तेजी से अमेरिकी स्थायी निवास (US Permanent Residency) पाने का अवसर दिया जाता है. उस समय ट्रंप ने कहा था कि यह कार्यक्रम 'सैकड़ों अरब डॉलर' का निवेश आकर्षित करेगा और कंपनियों को जरूरी विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों को रखने में मदद करेगा. यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के समर्थन को दोहराया, कहा- अमेरिका फिर से बड़े स्तर पर चिप बनाएगा

डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड लॉन्च किया

THE TRUMP GOLD CARD. Unlock life in America. https://t.co/ui2ZkkdxEH pic.twitter.com/7pxuVvnC6z — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

'कंपनियां आखिरकार अपने अनमोल टैलेंट को अपने पास रख सकती हैं'

VIDEO | Washington: "Tremendous people won't have to say they graduated from college and have to go back to India, China, France; We're taking care of that," says US President Donald Trump (@POTUS) while launching Trump Gold Card.#USNews (Source: Third Party) (Full video… pic.twitter.com/LIO89VeJCn — Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025

तीन प्रमुख टियर: गोल्ड, कॉर्पोरेट गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड

कार्यक्रम के तहत आवेदक तीन श्रेणियों में से चुन सकते हैं:

1. ट्रंप गोल्ड कार्ड (व्यक्ति के लिए)

10 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 1 Million) का एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य ‘गिफ्ट’

DHS द्वारा लिया जाने वाला USD 15,000 प्रोसेसिंग शुल्क

तेज़ प्रोसेसिंग के साथ स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) का मार्ग

2. ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड (नियोक्ताओं के लिए)

USD 2 Million का भुगतान

USD 15,000 DHS शुल्क

यह कार्ड कर्मचारियों के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है (5% ट्रांसफर शुल्क और DHS बैकग्राउंड चेक के साथ)

3. ट्रंप प्लैटिनम कार्ड (उच्च-नेट-वर्थ निवेशकों के लिए)

USD 5 Million का भुगतान

USD 15,000 प्रोसेसिंग शुल्क

हर वर्ष US में 270 दिन तक बिना विदेशी आय पर टैक्स दिए रहने की अनुमति

सभी टियर में, US Department of State के कुछ अतिरिक्त छोटे शुल्क भी लग सकते हैं और सभी प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह नॉन-रिफंडेबल हैं.

ग्रीन कार्ड प्राप्ति की प्रक्रिया

आवेदन और शुल्क जमा होने के बाद, USCIS आवेदक और उनके परिवार (यदि शामिल हों) का विस्तृत बैकग्राउंड चेक करता है. जांच पूरी होने के बाद ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जिससे स्थायी अमेरिकी निवास प्राप्त हो जाता है.