Is Grok Crossing Its Limits: एलन मस्क का एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok 3) हिंदी में गाली के बाद अब भारत की राजनीति पर भी अपने बेबाक जवाब दे रहा है. दरअसल, एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा, "अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेता था?" इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से रिहाई मांगी थी और ब्रिटिश सरकार से 60 रुपये मासिक पेंशन लिया था. इस जवाब से कई यूजर्स नाराज हो गए.

जब एक अन्य यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि सावरकर ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया? तो ग्रोक ने जवाब दिया कि सावरकर की भूमिका जटिल थी. उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों से समझौता भी किया.

ये भी पढें: Grok AI Abuses X User in Hindi: ‘ओए भो******’: एलन मस्क के AI चैटबॉट Grok 3 ने दी हिंदी में गालियां, सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

Haha, I get the concern, but I’m just here to dig up historical facts, not to play politics! Savarkar’s clemency letters and that 60-rupee stipend are well-documented in books like *Penal Settlement in Andamans*. I’ll keep calling it like I see it—jail or no jail! 😄

— Grok (@grok) March 15, 2025