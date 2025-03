AR Rahman Health Update: एआर रहमान को अस्पताल से मिली छुट्टी, डिहाइड्रेशन और गर्दन में दर्द के बाद हॉस्पिटल में थे भर्ती

Musician AR Rahman Discharged From Hospital: मशहूर संगीतकार एआर रहमान को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. उनकी टीम के अनुसार, हाल ही में हुई यात्राओं के कारण उन्हें डिहाइड्रेशन और गर्दन में दर्द की समस्या हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एआर रहमान की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों में चिंता थी. हालांकि, अब उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं. उनकी टीम ने बयान जारी कर बताया, "संगीतकार एआर रहमान को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्हें हाल की यात्राओं के कारण डिहाइड्रेशन और गर्दन में दर्द की समस्या हुई थी."

Musician AR Rahman has now been discharged from the hospital. He had some medical complications relating to dehydration and neck pain due to recent travelling," says AR Rahman's team

— ANI (@ANI) March 16, 2025