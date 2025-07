'एनाबेल डॉल टूर' में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की अचानक मौत, नेटिज़न्स ने भुतिया गुड़िया को ठहराया ज़िम्मेदार

लॉरेन वॉरेन (Lorraine Warren) के एक अनुभवी पैरानॉर्मल अन्वेषक और उनके शिष्य डैन रिवेरा (Dan Rivera) का 13 जुलाई को लोकप्रिय एनाबेल गुड़िया के साथ वायरल हुए डेविल्स ऑन द रन टूर के दौरान निधन हो गया. 54 वर्षीय रिवेरा रविवार शाम पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग स्थित एक होटल के कमरे में बेहोश पाए गए. सीपीआर के प्रयासों के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका. न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च (NESPR) ने फेसबुक पर रिवेरा के निधन की घोषणा की. NESPR की एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया, "टोनी, वेड और मैं अपने करीबी दोस्त और साथी डैन रिवेरा के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं." "हम बहुत दुखी हैं और अभी भी इस क्षति से उबर नहीं पा रहे हैं. डैन सचमुच अपने अनुभव साझा करने और लोगों को पैरानॉर्मल के बारे में शिक्षित करने में विश्वास करते थे. उनकी दयालुता और पैशन उन्हें जानने वाले सभी लोगों को छू गया. इस कठिन समय में आपके समर्थन और दयालु विचारों के लिए धन्यवाद." यह भी पढ़ें: VIDEO: 'बिस्किट' के पैकेट में निकलीं 1500 जहरीली मकड़ीयां, कस्टम विभाग के अधिकारी भी रह गए दंग; जर्मनी के कोलोन-बॉन एयरपोर्ट का मामला

एडम्स काउंटी के मुख्य उप-कोरोनर स्कॉट पेनविल ने TODAY.com को बताया, "उनकी मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं था. कोरोनर कार्यालय और राज्य पुलिस को रविवार रात घटनास्थल पर बुलाया गया था... आज उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्ट मोरटम रिपोर्ट आना अभी बाकी है."

