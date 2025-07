Viral Video: इस खतरनाक सांप से बचने के लिए न करें पेड़ पर चढ़ने की गलती, वरना गंवानी पड़ सकती है जान

Python Viral Video: दुनिया में पाई जाने वाली सांपों (Snakes) की विभिन्न प्रजातियों में कई बेहद जहरीली और घातक होती हैं, जबकि कई ऐसे भी सांप (Snake) होते हैं जो जहरीले न हों पर जानलेवा होते हैं. यही वजह है कि सांपों को देखकर इंसानों का पसीना छूटने लगता है और जान हलक में आ जाती है. सांप के कांटने के बाद ज्यादातर मामलों में पीड़ित की मौत हो जाती है, जबकि समय पर इलाज मिल जाने पर कुछ लोगों की जान भी बच जाती है. सांप अक्सर जंगलों से निकलकर लोगों के घर-आंगन में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद आनन-फानन में सर्पमित्र को बुलाया जाता है. वहीं अगर सांप जंगल में टकरा जाए तो फिर ऐसी स्थिति में भी उससे बचना मुश्किल हो जाता है. खासकर, अगर जंगल में आपका अजगर से सामना हो जाए तो उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको भारी पड़ सकता है.

इस वीडियो को रिटायर्ड वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने एक्स अकाउंट @susantananda3 से शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अगली बार जब आपको सांप दिखाई दे, तो बचने के लिए पेड़ों पर न चढ़ें. अजगर की कुछ प्रजातियां बेहतरीन पर्वतारोही होती हैं. वे पेड़ों के तनों को पकड़कर ऊपर की ओर धकेलने के लिए अपने मज़बूत, मांसल शरीर और पार्श्विक लहरों का इस्तेमाल करते हैं. ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका कसाव जानलेवा हो सकता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 13.6k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: रात के अंधेरे में सरपट पेड़ पर चढ़ता दिखा अजगर, नजारा देखकर दंग रह जाएंगे आप (Watch Viral Video)

पेड़ पर सरपट चढ़ता दिखा अजगर

Next time when you see a snake don’t climb trees to escape😬

Some species of Pythons are excellent climbers. They use a strong, muscular body and lateral undulation to grip and push themselves upward along tree trunks.They are non venomous. But its constriction can be fatal. pic.twitter.com/xmXcsbtlKO

