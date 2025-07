रात के अंधेरे में सरपट पेड़ पर चढ़ता दिखा अजगर, नजारा देखकर दंग रह जाएंगे आप (Watch Viral Video)

Viral Video: खतरनाक सांपों (Snake) का नाम सुनते ही डर के मारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए अधिकांश लोग सांप से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं, जबकि कई लोग सांपों के साथ ऐसे पेश आते हैं, जैसे कि वो उनके जिगरी दोस्त हों. हालांकि सांपों से पंगा लेना किसी को भी काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि जहरीला सांप अगर काट ले तो पल भर में किसी की भी मौत हो सकती है, जबकि अजगर भले ही जहरीला न हो, पर वो अपने शिकार को निगल कर उसका काम तमाम कर सकता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें रात के अंधेरे में एक अजगर (Python) सरपट पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- सांप पेड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 419.2k व्यूज मिल चुके हैं. सांप जिस तरह से पेड़ पर चढ़ रहा है, उसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. यह भी पढ़ें: घर के बाहर जमीन पर बैठे दो बच्चों के पास रेंगते हुए पहुंचा विशालकाय अजगर, फिर जो हुआ… देखें Viral Video

रात के अंधेरे में सरपट पेड़ पर चढ़ता दिखा अजगर

This is how snake climb trees 😳 pic.twitter.com/09rHmam6wl

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 12, 2025