Prayagraj Rain: यूपी के प्रयागराज में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है. नैनी, दांडी, करेली स्टेशन, रोशन बाग और सिविल लाइंस जैसे कई इलाकों में बारिश इतनी तेज है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है. मौसम विभाग ने अगले एक घंटे में और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, जिससे जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका बढ़ गई है. लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन साथ ही कई इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायतें भी आ रही हैं.

It's raining heavily over parts of #Prayagraj like Naini Dandi Kareli station Roshan bagh civil lines etc https://t.co/MoerWEF6rJ pic.twitter.com/BmUUAr6qJu

— Southeast UP weather update (@prayag_weather) July 16, 2025