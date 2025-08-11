Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में आज बेहद तेज बारिश की संभावना जताई गई है. बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी राहत दलों को अलर्ट पर रखा है और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की अपील की है.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

Uttarakhand Weather Update | IMD has issued #RedAlert for heavy rainfall today in parts of Haridwar, Dehradun, Tehri, Pauri, Nainital, Champawat, Udham Singh Nagar & Bageshwar districts, and an #OrangeAlert for the rest. Warning of heavy rain across the state for the next 4… pic.twitter.com/bd0yBQUdPl — All India Radio News (@airnewsalerts) August 11, 2025

