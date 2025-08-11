Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में आज बेहद तेज बारिश की संभावना जताई गई है. बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक, पूरे राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. लोगों को नदियों और नालों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने भी राहत दलों को अलर्ट पर रखा है और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की अपील की है.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

