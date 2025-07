सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी

Sidharth Malhotra and Kiara Advani | Instagram

मुंबई: बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) अब माता-पिता बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कियारा ने मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया है. मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं और परिवार में जश्न का माहौल है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कियारा की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई है. इस साल फरवरी में सिद्धार्थ और कियारा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उन्होंने एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वे बेबी सॉक्स पकड़े नजर आ रहे थे. कैप्शन में लिखा था – "The greatest gift of our lives... Coming soon."

सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ-कियारा के फैंस उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं और नन्ही परी की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं.

लव स्टोरी की शुरुआत ‘शेरशाह’ से

सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी फिल्म ‘शेरशाह’ की शूटिंग के दौरान शुरू हुई. दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में एक खूबसूरत शादी करके उन्होंने सभी अफवाहों को विराम दे दिया.

करियर पर डालें नजर

पेरेंट्स बनने की खुशी के बीच दोनों कलाकारों के पास बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही जान्हवी कपूर के साथ ‘परम सुंदरी’ में नजर आएंगे. वहीं कियारा ‘वार 2’ में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ दमदार रोल निभाती दिखेंगी. कियारा के पास डॉन 3 भी थी, लेकिन प्रेग्नेंसी के चलते उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया.