WAR 2 Trailer Out: Hrithik Roshan और Jr NTR का जबरदस्त एक्शन-फेसऑफ, Kiara Advani भी दमदार अंदाज में शामिल (Watch Video)

WAR 2 Trailer Out: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की बहुप्रतीक्षित फिल्म War 2 का आधिकारिक ट्रेलर 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हो गया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. यह ट्रेलर 2 मिनट 35 सेकेंड का एक्शन-पैक विज़ुअल्स, रोमांच, भावनात्मक टोन और रोमांस से भरपूर है. ट्रेलर में हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन अपने किरदार कबीर के ज़रिए कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया—अपने नाम, अपनी पहचान—even to become a shadow. वहीं जूनियर एनटीआर अपने किरदार के ज़रिए कहते हैं कि वो कुछ ऐसा बनने वाले हैं, जो किसी ने नहीं किया—दोनों डायलॉग्स हैं, "India First."

कियारा आडवाणी ट्रेलर में पहली बार बड़े पैमाने पर एक्शन करती नजर आ रही हैं. उनका अंदाज़ बॉलीवुड के पारंपरिक सिनेमा से अलग, शक्तिशाली और नया महसूस कराया है. निर्देशक अयान मुखर्जी हैं, जबकि निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं. फिल्म YRF Spy Universe की अगली कड़ी बनकर उभरी है और 14 अगस्त 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा.

'वॉर 2' ट्रेलर:

ट्रेलर की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक गहरी देशभक्ति की भावना और मानसिक द्वंद्व भी दिखाया गया है. 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' जैसे संवाद ट्रेलर को एक फिलॉसॉफिकल टच देते हैं. ऋतिक और एनटीआर के बीच टकराव, देशभक्ति का जज्बा और कियारा की दमदार मौजूदगी War 2 को साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने का दावा दिलाती है. हालांकि वीएफक्स थोड़ा कमजोर दिखे हैं उसपर और काम होता तो फिल्म ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती.