Jr NTR Angry: 'मैं छोड़कर जाऊं, मुझे सेकंड नहीं लगेगा माइक छोड़कर स्टेज से जाने में.. हैदराबाद में वॉर 2 के प्री रिलीज इवेंट के मौके पर फैन पर भड़के जूनियर एनटीआर; VIDEO

हैदराबाद, तेलंगाना: हैदराबाद में 'वॉर 2' मूवी का प्री रिलीज इवेंट चल रहा था और इसी दौरान फिल्म के एक्टर जूनियर एनटीआर फैन की हरकत पर नाराज हो गए और स्टेज से ही माइक से उसको सूना डाला. इस दौरान जूनियर एनटीआर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए. बता दें की जब जूनियर एनटीआर स्टेज से अपनी बात रख रहे थे, एक फैन लगातार चिल्लाकर बीच में बाधा डालता रहा. इस पर जूनियर एनटीआर ने सीधे स्टेज से कड़ी चेतावनी देते हुए कहा,'भाई, मैं चला जाऊं? मैंने क्या कहा था? जब मैं बोलूं तो शांत रहो. माइक नीचे रखकर स्टेज छोड़ने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा.उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए. उनके गुस्से को देखकर फैन्स भी शांत हो गए और इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
जूनियर एनटीआर को आया गुस्सा
ऋतिक रोशन को बताया बेहतरीन डांसर
इवेंट के दौरान उन्होंने फिल्म के डांस नंबर 'जनाब -ए-आली' पर हो रही चर्चाओं और ऋतिक रोशन से तुलना का भी ज़िक्र किया. जूनियर एनटीआर ने कहा कि यह कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि एक-दूसरे की कला को और निखारने का तरीका है. उन्होंने ऋतिक को देश का एक बेहतरीन डांसर बताते हुए उनकी ऊर्जा और प्रोफेशनल रवैये की तारीफ़ की.
शूटिंग के अनुभव को बताया खास
जूनियर एनटीआर ने खुलासा किया कि फिल्म की 75 दिनों की शूटिंग उनके लिए सीखने और नए अनुभव पाने का मौका थी.ऋतिक के गर्मजोशी भरे स्वागत ने उनके बॉलीवुड डेब्यू को और भी आसान बना दिया.
वॉर 2 फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज
वॉर 2 के इस प्री-रिलीज़ इवेंट ने फिल्म के लिए फैंस का जोश और बढ़ा दिया है. यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और इसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है. इस फिल्म में लोगों को दो जगहों के सुपरस्टार को एकसाथ परदे पर देखने के मौका मिलेगा. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैन्स में भी खासा उत्साह है.